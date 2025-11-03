-DAQUI_Acidente (1.3331757)\nUm ônibus tombou na GO-060 ao tentar desviar de uma árvore que estava caída na rodovia. O acidente deixou três mortos e mais de 30 feridos e aconteceu na madrugada desta segunda-feira (3), em Iporá, na região oeste do estado.\nO Corpo de Bombeiros Militar informou que o ônibus é da Viação Xavante. O Daqui fez contato com a empresa para que se posicionasse, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.\nAs três pessoas mortas no local foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) mas não tiveram os nomes divulgados.\nPolicial de folga atira em suspeito para libertar idosa de 90 anos feita refém\nAdolescente morre atropelada em faixa de pedestre, em Anápolis\nTemporal destrói imóveis, alaga ruas e deixa moradores sem energia em Goiânia e cidades do interior; vídeo