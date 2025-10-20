-ACIDENTE_PROFESSOR_JAMIL_TRES_MORTOS (1.3326220)\nTrês pessoas morreram, nesta segunda-feira (20), após um acidente entre um carro e uma ambulância, na BR-153, em Professor Jamil, na região sul de Goiás. Mais três pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, de acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via.\nA batida aconteceu por volta das 10h15, no km 575. Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou destruído após a colisão e chegou a capotar na via (veja o vídeo acima).\nConforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos seguiam no sentido Morrinhos (sul da rodovia) quando ocorreu o acidente. Com o impacto, os três ocupantes do carro não resistiram e morreram ainda no local e dois ocupantes da ambulância ficaram feridos. Ainda não foi divulgado se havia algum paciente na ambulância.