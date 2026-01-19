Vítimas de acidente na BR-230 (Reprodução/Instagram da Prefeitura de Cachoeirinha/TV Anhanguera)\nTrês pessoas morreram em uma sequência de acidentes registrada na noite de domingo (18), na BR-230, em Cachoeirinha, no Bico do Papagaio, extremo norte do estado. A ocorrência deixou ainda um homem ferido, que recebeu atendimento médico e segue hospitalizado.\nSegundo a Polícia Militar (PM), o primeiro acidente aconteceu por volta das 23h50, no km 84 da rodovia, quando um caminhão bateu de frente com uma motocicleta. O condutor da moto, de 29 anos, morreu no local. O motorista do caminhão, de 62 anos, não sofreu ferimentos.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Três pessoas morrem após dois acidentes de trânsito no mesmo trecho da BR-230\nApós o impacto, ocupantes de um carro que trafegava pelo trecho pararam para prestar socorro ao motociclista, juntamente com um familiar da vítima que já se encontrava no local. Durante esse atendimento, um segundo veículo passou pela rodovia e atropelou o grupo, causando a morte de dois homens, de 36 e 41 anos, ambos no local.