Três policiais militares morreram em um acidente na GO-164, entre Firminópolis e Novo Planalto, em Goiás, na tarde desta quinta-feira (25), informou o Corpo de Bombeiros de São Luiz dos Montes Belos. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são os soldados João Paulo Marim Guimarães, de 32 anos; Robson Luiz Fortuna Filho, de 31; e Renato da Silva Duarte, 32. Informações do velório e sepultamento não foram divulgadas.\nNas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou que os policiais estavam de folga "e perderam a vida de forma trágida". "Peço a Deus que conceda conforto, força e amparo para que todos consigam suportar o luto", lamentou.\nTambém por meio de nota, o vice-governador do estado, Daniel Vilela, prestou homanagem às vítimas.\nMinha solidariedade e minhas orações estão com os familiares, amigos e irmãos de farda dos militares, assim como com os familiares das demais vítimas do acidente, entre elas a esposa de um dos policiais. Que Deus conceda conforto, força e fé para atravessae este momento de dor", escreveu.