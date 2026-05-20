Três presos são suspeitos de participar da construção de um túnel no presídio Barra da Grota, em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), os três homens que ocupavam a cela foram levados para a delegacia.\nUm processo administrativo interno também foi aberto para apurar como os materiais utilizados na perfuração do túnel entraram na unidade prisional. Os nomes dos presos não foram divulgados e a reportagem não conseguiu contato com a defesa deles.\nO túnel foi descoberto nesta terça-feira (19) durante uma vistoria de rotina realizada por policiais penais. Imagens da cela chamaram atenção pela quantidade de sacos empilhados dentro da cela, deixando quase nenhum espaço para os próprios presos.\nA Seciju não informou qual a extensão do túnel ou quais os objetos foram utilizados pelos presos. Conforme a pasta, após a constatação da ocorrência, as equipes seguiram com todas as ações cabíveis para a situação, buscando garantir a ordem e a segurança no local.