A Polícia Federal prendeu em flagrante três pessoas suspeitas de compra de votos neste sábado (3), em Gurupi, no sul do Tocantins. Segundo a PF, entre os presos estão um homem apontado como responsável pelo repasse do dinheiro e duas eleitoras que teriam recebido valores em troca do compromisso de votar em um candidato nas Eleições Gerais de 2026.\nDe acordo com a investigação, o homem teria oferecido e entregue dinheiro às duas eleitoras com a finalidade de obter votos para um candidato. A PF não informou o nome do candidato nem os valores envolvidos.\nA investigação continua para esclarecer as circunstâncias do caso, identificar uma eventual participação de outras pessoas e apurar a origem do dinheiro utilizado, segundo a Polícia Federal.\nInvestigação\nOs três envolvidos poderão responder, conforme a responsabilidade de cada um, pelo crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.