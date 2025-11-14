Três funcionários da Equatorial Goiás devem responder por homicídio culposo (sem intenção de matar) e por lesão corporal culposa (sem intenção de ferir) após a Polícia Civil concluir, na quarta-feira (12), o inquérito que investiga o acidente que matou a estudante Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos.\nA adolescente morreu no dia 23 de setembro, na Rua 20, no Centro de Goiânia, em decorrência de uma descarga elétrica durante forte chuva na capital. Ela havia saído de uma papelaria onde trabalhava como menor aprendiz e seguia para casa, em Bonfinópolis, na região metropolitana. A jovem atravessava a via, tomada por uma enxurrada, onde havia um fio da rede elétrica solto. O operador de máquinas Wil Robson dos Reis também foi atingido pela descarga, mas sobreviveu e ficou ferido.\nHomem morre após levar choque em fio de internet dentro de casa, diz polícia