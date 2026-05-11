O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCETO) identificou 22 irregularidades no Hospital Municipal de Pequeno Porte de Miranorte, na região central do estado. Após fiscalização, o órgão determinou que o prefeito Leandro Mota Barbosa Teles (PL) e o gestor do Fundo Municipal de Saúde, Francisco Gaspar Souza da Cruz, apresentem, em até 15 dias úteis, um plano de ação para corrigir os problemas encontrados.\nEntre as principais irregularidades identificadas está o abandono de equipamentos essenciais comprados com recursos públicos. Segundo o relatório, uma autoclave, um gerador de energia e um aparelho de raio-X adquiridos em 2016 estão sem funcionamento há cerca de 10 anos.\nO DAQUI solicitou posicionamento para o município e Fundo Municipal de Saúde, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.