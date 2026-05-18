A Prefeitura de Goiânia foi proibida de avançar no processo de desocupação de imóveis no setor Estrela D’Alva, na região Noroeste da capital. A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que determinou ainda que o Paço deixe de realizar quaisquer outras intervenções decorrentes das obras de expansão da Avenida Goiás Norte, enquanto não forem garantidos o contraditório e a ampla defesa aos moradores e comerciantes da região notificados pela administração.\nNa decisão, proferida na última sexta-feira (15), também foi determinada a remessa de cópia dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias da instituição.\nNa última terça-feira (12), a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) acionou a Justiça para tentar suspender as notificações de desocupação expedidas pela Prefeitura aos moradores e comerciantes da região no dia 4 de maio. A desocupação tem como objetivo viabilizar a extensão da Avenida Goiás Norte.