Antônio Pereira do Nascimento (Reprodução)\nO Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) não aceitou um recurso da defesa do motorista Antônio Pereira do Nascimento, conhecido como "milionário por um dia", e manteve o processo sem testemunhas. Ele processa o Banco Bradesco após receber, por engano, uma transferência de R$ 131.870.227,00.\nAntônio devolveu o dinheiro, mas afirma ter sofrido prejuízos, como a cobrança de tarifas e encargos na conta bancária, que foi colocada em uma categoria VIP. Ele também alega ter sofrido "pressão psicológica" do gerente do banco.\nEm 2024, Antônio entrou com uma ação na Justiça para cobrar R$ 13.187.022,00, a título de "direito de recompensa", além de R$ 150 mil por danos morais. Ainda não há data definida para o julgamento do caso.\nEm março de 2026, a 6ª Vara Cível de Palmas dispensou as testemunhas do processo por considerar que já havia provas suficientes. A defesa de Antônio apresentou embargos de declaração, um recurso usado para pedir esclarecimentos sobre uma decisão judicial, mas o pedido não chegou a ser analisado pelo juiz.