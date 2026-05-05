A Romaria de Trindade espera receber neste ano cerca de 4 milhões de fiéis, entre os dias 26 de junho a 5 de julho, segundo o padre Marco Aurélio Martins da Silva, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. O lançamento desta edição da festa foi feito ontem.\nEntretanto, a revitalização da GO-060, a Rodovia dos Romeiros, preocupa padre Marco Aurélio. Contudo, ele espera que os trabalhos estejam concluídos antes da festa. “Se as obras estiverem em andamento, sim, atrapalharão a Romaria com toda a certeza, mas pelo ritmo que estou vendo, acredito que estará (pronta)”, afirmou.\nA Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que já concluiu as obras de restauração do pavimento da pista do sentido Trindade-Goiânia, mas ainda resta o ponto onde será construído o viaduto do Vera Cruz. Segundo o órgão, essa etapa será concluída depois da festa.