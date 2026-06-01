A Prefeitura de Trindade retirou as esculturas que formam as 14 estações da Via Sacra, reproduzida na Avenida Constantino Xavier, que liga o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno à Igreja Padre Pelágio. Elas foram retiradas para viabilizar uma obra de reconstrução da via, que deve ser finalizada antes do início da Romaria de 2026, marcada para o dia 25 de junho.\nA obra faz parte do programa Avança Trindade, de revitalização e qualificação do centro histórico da cidade. No caso da Constantino Xavier, segundo a prefeitura, a ideia é ampliar a área destinada aos pedestres. A antiga pista de caminhada, que possuía cerca de 40 centímetros de largura, terá aproximadamente 1,60 metro.\nAs esculturas antigas, inauguradas no início dos anos 2000, serão espalhadas em praças de paróquias do município. No lugar delas, no caminho entre a basílica e a Igreja Padre Pelágio, serão colocadas novas imagens da Via Sacra feitas em aço corten, um material metálico de aparência enferrujada, que desenvolve uma camada protetora natural contra a corrosão e é geralmente utilizado em projetos arquitetônicos e artísticos ao ar livre.