O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou o dia 16 de dezembro deste ano como a data limite para a permanência da concessionária Triunfo Concebra na operação da Rota do Pequi. A definição ocorreu por meio do acórdão 850/2026, que analisou uma solicitação de solução consensual para resolver controvérsias iniciadas na execução do contrato assinado em 31 de janeiro de 2014.\nA decisão do TCU aprovou um termo de autocomposição que exige a saída da controladora atual e a realização de um processo competitivo na bolsa de valores (B3) para a escolha de um novo concessionário.\nEste é o último trecho ainda operado pela Triunfo Concebra nas concessões rodoviárias. Em 2014, a licitação permitiu à empresa a administração de um sistema rodoviário com 1.176,5 km de extensão. Atualmente, devido ao processo de relicitação iniciado em 2020 e ao fatiamento do trecho original, a concessionária opera apenas a rota de Hidrolândia à Brasília.