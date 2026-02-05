A troca de lâmpadas de vapor de sódio, de cor amarela, pelas de LED, que é branca, nos tradicionais postes de energia na cidade de Goiás, nesta semana, gerou uma onda de críticas de moradores, empresários e entidades que defendem o patrimônio histórico. A substituição inicial ocorreu na Rua Moretti Foggia e na Praça do Coreto, no Centro Histórico, e foi realizada pela Prefeitura da antiga capital.\n“Ficou totalmente destoante, porque perde o charme. Não tinha que ter mexido”, desabafa a técnica de enfermagem Emília Maria Emos. “Estamos acostumados com as luzes amarelas, e a mudança traz um impacto visual”, disse o funcionário público Fábio Júnior Avelar à reportagem da TV Anhanguera.\nOs tradicionais postes coloniais de energia no centro da cidade fazem parte do acervo histórico que concedeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco, em 2001, à antiga capital. Desde então, a fiação é subterrânea e a luz nos postes é amarela, para reproduzir justamente uma característica do século 19, quando as ruas eram iluminadas pelas chamas dos lampiões.