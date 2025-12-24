O corpo de Klayver Pimenta Martins, de 22 anos, foi encontrado dentro de um poço após estar três dias desaparecido em Chapada da Natividade, região sul do Tocantins. O suspeito do crime foi preso. Segundo a Polícia Militar, foram encontradas conversas nas redes sociais entre a vítima e um perfil de mulher que o investigado supostamente usou para monitorar e atrair a vítima.\nO caso será investigado pela 98ª Delegacia de Polícia de Natividade. O suspeito não teve o nome divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nVeja abaixo o que se sabe sobre o caso.\nOnde o corpo foi encontrado?\nO corpo de Klayver foi encontrado na zona rural, no sábado (20), próximo a uma rodovia que liga Chapada da Natividade à cidade de Natividade. Os Bombeiros retiraram a vítima de dentro de um poço.