O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de níveis técnico e superior em Goiás. Com bolsa-auxílio de R$ 1.294,31 e auxílio-transporte, a seleção oferece vagas para estudantes de Direito, Administração, Design Gráfico e técnico em Saúde Bucal, com oportunidades em Goiânia e em cinco cidades do interior.\nConfira o edital do processo seletivo.\nAs inscrições podem ser realizadas gratuitamente até o dia 23 de julho por meio site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O edital contempla alunos a partir do 1º semestre técnico e do 3º semestre superior, oferecendo jornada de 25 horas semanais.\nCom vagas distribuídas entre Goiânia, Posse, Goiatuba, Iporá, Porangatu e Palmeiras de Goiás, a seleção, organizada em parceria com o CIEE, busca formar cadastro de reserva e preencher vagas imediatas.