-pequeno_FILHA_TULIO_FACU (1.3371605)\nA estudante Tulianne Maravilha, de 18 anos, filha do ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, gravou um vídeo com os pais para explicar os motivos de não estudar em faculdade pública. Um dos argumentos citados pela mãe da jovem, Cristiane Maravilha, é que eles querem manter os "valores familiares". Com quase 500 mil visualizações, a postagem gerou polêmica na internet (assista acima).\nTulianne inicia a gravação dizendo que passou no vestibular para Nutrição na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e para Odontologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mesmo assim, por decisão dos pais, ela irá estudar em uma faculdade particular. "Um dos maiores fatores que a gente não permite nossos filhos irem para a federal é a gente manter os nossos valores familiares. A universidade particular alinha mais aos nossos pensamentos e aos nossos princípios", explicou Cristiane.