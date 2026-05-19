Uma vistoria de rotina encontrou um túnel escavado por detentos dentro de uma cela da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, em Araguaína, no norte do Tocantins, nesta terça-feira (19). Segundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), não houve fuga.\nImagens obtidas pelo site Alta Tensão Tocantins e confirmadas pelo JTO mostram a cela com diversos sacos amontoados, que teriam sido usados para armazenar a terra retirada da escavação. Também é possível ver baldes e panos espalhados pelo local.\nApós a descoberta, os presos que ocupavam a cela foram retirados e realocados em outros espaços da unidade. A área foi isolada temporariamente para reparos e reforços estruturais.\nAssalto com live foi interrompido após cliente sair para acalmar filho e ver criminosos entrando na loja\nPoliciais militares suspeitos de envolvimento na chacina de Miracema viram réus