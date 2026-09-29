A TV Anhanguera realiza nesta terça-feira (29) o último debate entre os quatro principais candidatos ao governo de Goiás antes da votação de primeiro turno, marcada para o próximo domingo (4). O evento será realizado no auditório da Rede Anhanguera e transmitido a partir das 22h15.\nVão participar do confronto Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Wilder Morais (PL) e Marconi Perillo (PSDB), os postulantes de partidos com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional.\nPara esta terça, os candidatos optaram por agendas reduzidas com poucos atos de campanha para as horas anteriores ao debate e priorizam a preparação para os embates diretos.\nGiro 360: Debate e pesquisa movimentam a campanha em Goiás; ouça o podcast\nCandidatos ao governo de Goiás foram questionados por jornalistas sobre propostas