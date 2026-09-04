UEG Câmpus Itumbiara (Reprodução / Street View)\nA Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu nesta sexta-feira (4) as inscrições para o vestibular de medicina para a unidade universitária de Itumbiara, na região sul do estado. Ao todo, serão oferecidas 30 vagas. As aulas estão previstas para começar no início de 2027. As inscrições permanecem abertas até o dia 5 de outubro (veja abaixo como se inscrever).\nClique aqui e confira o edital publicado na quinta-feira (3).\nPodem se inscrever os candidatos que concluíram o ensino médio. As inscrições serão realizadas pelo site de vestibular da UEG, a taxa de inscrição será fixa no valor de R$ 180, podendo ser paga até o dia 6 de outubro. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher uma das três cidades disponíveis para fazer a prova, sendo Goiânia, Itumbiara e Anápolis. De acordo com a UEG, após o pagamento não será possível fazer a alteração da cidade escolhida.