A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para o vestibular com início no primeiro semestre de 2027. Ao todo, são oferecidas 4,3 mil vagas em 35 cursos, distribuídos por 32 municípios goianos. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 21 de setembro pelo portal da instituição.\nAs vagas são voltadas para candidatos que concluíram o Ensino Médio ou que vão concluí-lo até a data da matrícula. Há reserva de oportunidades dentro do sistema de cotas para estudantes oriundos da rede pública de ensino, negros, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).\nA prova será realizada em fase única no dia 18 de outubro, composta por questões objetivas e redação, em todas as cidades que ofertam os cursos. Os locais de aplicação serão divulgados com antecedência no site do processo seletivo. Em caso de dúvidas, os candidatos podem consultar no site.