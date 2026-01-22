A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu seleção para contratação temporária de engenheiros civis e eletricistas para atuarem na Administração Central em Anápolis, região central de Goiás, nos Câmpus e nas Unidades Universitárias da instituição. O processo seletivo oferece um total de oito vagas imediatas, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 9.434,70. Para concorrer, o candidato deve ter disponibilidade para viajar.\nConfira o edital do processo seletivo.\nAs inscrições devem ser realizadas no site oficial de seleções da UEG até o dia 5 de fevereiro. A taxa tem o valor único de R$ 80. O edital especifica que as inscrições serão confirmadas somente após o pagamento.\nPara se inscrever, o candidato deve possuir graduação na área correspondente, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), experiência profissional mínima de 1 ano na área de engenharia, registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e certidão de quitação do conselho, referente ao ano de 2025.