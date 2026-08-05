A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com inscrições abertas para o Vestibular 2027 até as 17h do dia 7 de agosto. As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio de pagamento de R$ 130 de taxa (veja mais detalhes abaixo). A instituição oferece ingresso para cerca de 50% das vagas com o vestibular, com provas aplicadas no dia 27 de setembro.\nA UFG retomou a realização do vestibular no ano passado. O processo seletivo pode ser realizado para candidatos que concluíram o ensino médio, ou equivalente, ou esteja e concluindo o ensino médio em tempo hábil para a realização da matrícula.\nA seleção no Vestibular UFG é feita por meio de uma prova objetiva de 96 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas. As questões são divididas em quatro áreas de conhecimento: linguagens e códigos, ciências humanas, ciências naturais e matemática. Confira o edital.