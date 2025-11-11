Avaliação anual feita pelo jornal Folha de S.Paulo desde 2012 com mais de 200 instituições de ensino superior públicas, o Ranking Universitário Folha (RUF) tem a Universidade Federal de Goiás (UFG) na 13ª colocação. No ano passado, a instituição goiana ocupava o 19º lugar.\nO RUF leva em consideração indicadores de pesquisa científica, ensino, mercado, inovação e internacionalização. Nos rankings anteriores, a UFG sempre ficou entre 20º e 25º, com exceção de dois anos, quando apareceu em 17º (2015) e em 19º (2024).\nLançamento de movimento pede segurança e respeito a ciclistas no trânsito\nCâmeras em escolas geram debate sobre privacidade\nProfessora usa inteligência artificial para mostrar aos alunos como seriam em suas profissões dos sonhos\nAo todo, foram avaliadas oito instituições goianas na edição deste ano do RUF, sendo que a Universidade Paulista (Unip) é quem aparece atrás da UFG, na 77ª posição nacional, e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) em terceiro, na 102ª. A Universidade Estadual de Goiás (UEG), que aparece como a quarta melhor instituição goiana, foi uma das três goianas que perderam pontos e caíram no ranking. A UEG aparece em 125º lugar no nacional.