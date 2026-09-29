O professor Gustavo Kanõkrã Xerente, do povo Akwẽ/Xerente, é o primeiro aprovado em um concurso público da Universidade Federal do Tocantins (UFT) com edital e perfil exclusivamente destinados à contratação de um professor indígena para o magistério superior. A seleção foi criada para fortalecer a formação indígena dentro da universidade.\nGustavo tomou posse no dia 3 de agosto de 2026. Graduado e mestre em Letras, com formação em Língua Portuguesa e Literatura, ele iniciou dois dias depois a atuação administrativa junto à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Desde 17 de agosto, também exerce atividades docentes no Câmpus de Miracema.\nHoje, além de dar aulas, ele cursa o segundo semestre do doutorado em Letras Portuguesas no Câmpus de Porto Nacional da UFT.\nDa aldeia para a universidade\nA trajetória de Gustavo como professor começou logo depois do ensino médio, quando passou a dar aulas na educação básica da Escola Indígena da Aldeia Funil, em Tocantínia. Ele permaneceu durante um ano em sala de aula antes de deixar a escola para buscar a formação superior.