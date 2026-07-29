A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou o edital do Processo Seletivo Extravestibular para ingresso no 1º semestre letivo de 2027. São ofertadas 856 vagas remanescentes em cursos de graduação presencial.\nAs vagas são destinadas a cursos como Medicina, Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, e o bacharelado interdisciplinar em Inteligência Artificial.\nA seleção é para candidatos interessados em transferência interna, transferência externa, reingresso e ingresso como portador de diploma.\nInscrição\nAs inscrições poderão ser realizadas apenas pela internet, na página oficial da Comissão Permanente de Seleção (Copese), entre o dia 3 de agosto e 26 de agosto de 2026.\nA isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada até 6 de agosto.\nA aplicação das provas presenciais devem ocorrer no dia 27 de setembro deste ano, e serão aplicadas nas cidades de Arraias, Gurupi e Palmas.