Um ultraleve pilotado pelo prefeito de Barreiros (PE), Carlos Artur Soares de Avellar Junior, o Carlinhos da Pedreira, fez um pouso forçado na Praia do Cupe, em Ipojuca (PE), na segunda-feira (8). Ninguém ficou ferido.\nO piloto do ultraleve, após uma pane na caixa de redução, teve de fazer um pouso forçado em uma faixa da orla sem a presença de pessoas. O vídeo da manobra, gravado por uma câmera 360 instalada na ponta da aeronave, foi divulgado no perfil do Aeródromo Herval, que seria o destino final do ultraleve, no Instagram.\nAvião capota após ser atingido por vento forte durante pouso\nHelicóptero faz pouso forçado em Pirenópolis\nAlém de Carlinhos da Pedreira, o copiloto, Lívio, também estava no ultraleve. Ambos, antes da aeronave tocar o solo, ainda conseguiram avisar algumas pessoas que estavam na praia.