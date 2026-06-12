Ana Karoline e Maycon Douglas completariam um ano de casamento neste mês (Reprodução/Instagram de Maycon Douglas de Souza)\nA tragédia na TO-110 interrompeu os planos de uma família inteira, mas atingiu de forma especialmente cruel um casal que completaria um ano de casamento neste mês. Maycon Douglas Rodrigues e Ana Karoline Pereira Rodrigues viajavam com o filho Lorenzo, de 2 anos, quando o carro da família se envolveu no acidente que também matou os pais de Maycon. A criança sobreviveu.\nPlanos interrompidos\nMoradores de Taguatinga, Maycon e Ana Karoline construíam a rotina em torno da criação do filho e dos projetos para o futuro. Familiares relataram que o casal mantinha uma relação próxima com parentes e costumava participar de encontros familiares na região sudeste do estado.\nNo fim de semana do acidente, eles passaram alguns dias em Dianópolis, onde visitaram familiares. A viagem de retorno terminou de forma trágica na rodovia.