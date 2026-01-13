Mariane Rodrigues e o filho Mateus (Divulgação/Mariane Rodrigues/Arquivo pessoal)\nHá um ano, a assistente administrativa Mariane Rodrigues teve uma surpresa ao descobrir que estava grávida horas antes do parto. A família estava de férias no Tocantins quando ela começou a passar mal, com pressão alta e convulsões. Sem sintomas da gestação, Mariane achou que as alterações estavam relacionadas ao calor.\nQuando a gravidez foi descoberta, a família estava em São Salvador do Tocantins, mas a mãe precisou fazer uma cesariana com urgência e foi transferida para Palmas. Mateus nasceu na capital, no dia 3 de janeiro de 2025.\nDepois do susto da gravidez e do parto inesperado, vivemos momentos de muita tensão. Eu fiquei na UTI por alguns dias e Mateus também ficou internado na UTI neonatal. Graças a Deus, eu me restabeleci e o Mateus é um menino saudável, se desenvolvendo normalmente. Voltamos para o Mato Grosso um mês depois do nascimento do Mateus. Nossa vida passou a ter uma rotina com dois bebês em casa: João Neto, com 19 anos, Pedro, com 2 aninhos, e o Mateus prematuro", contou Mariane.