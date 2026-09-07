Olívia Aparecida Amaral Silva (Reprodução/Instagram Olívia Amaral)\nOlívia Aparecida Amaral Silva, de 52 anos, morreu em um acidente de trânsito na TO-070, próximo de Formoso do Araguaia, na última sexta-feira (4). Esposa do ex-secretário da Saúde do Tocantins, Renato Jayme, 58, ela é lembrada por amigos como uma pessoa alegre, animada e divertida.\nOlívia é empresária e viajava com o marido e o filho, Vitor Faleiro, 25, para o Goiás, local em que planejavam passar alguns dias de lazer. O filho e esposo ficaram feridos. Renato foi transferido para um hospital particular em Brasília nesta segunda-feira (7). Vitor recebeu alta hospitalar ainda na sexta-feira (4).\nOlivia sempre alegre, animada, divertida. Uma pessoa irradiante por onde passava", contou a amiga Cintya Campos.\nSegundo Cintya, o casal gostava de realizar viagens juntos de carro. A amiga Thays Teles, contou que recebeu a família em seu restaurante na noite anterior à viagem. Ela relembrou os últimos momentos ao lado do casal e contou que eles estavam animados com os planos que tinham pela frente. "Estava muito feliz. Ela era muito educada, muito simpática", afirmou.