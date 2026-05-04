Generoso, alegre e pai presente são palavras que Lívia Milhomem usou para lembrar do pai, Hélio Lourenço Nevack, de 66 anos. O empresário rural morreu após cair em uma represa enquanto pescava em uma propriedade rural no município de Pium, na região central do Tocantins.\n“A partida do meu pai deixou um vazio que eu sei que nunca vai ser preenchido da mesma forma. Fica uma saudade imensa… da voz, do jeito, do cuidado, das pequenas coisas do dia a dia que só a gente entende quando não tem mais”, disse Lívia.\nO acidente aconteceu no dia 30 de abril de 2026. Segundo a Polícia Militar, Hélio pescava sobre uma plataforma de madeira, acompanhado de um amigo, quando caiu na represa.\nMesmo diante do luto, a filha afirmou que tem buscado forças na fé e no apoio da família. “Ao mesmo tempo, fica um sentimento muito forte de amor e de gratidão. Temos nos apegado à família e a Deus para amenizar a tristeza”, afirmou.