Interessados em trabalhar na área da saúde já podem se preparar para uma nova seleção em Goiânia. O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva em 17 cargos, com salários que variam de R$ 1.746 a R$ 5.118,55, com jornadas de trabalho de até 44 horas semanais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente, de 6 a 10 de julho, das 8h às 14h, no Ceap-Sol, localizado na Avenida Veneza, Quadra 62, Lote 1/10, Jardim Europa, em Goiânia.\nA seleção é conduzida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), organização responsável pela gestão da unidade, e contempla oportunidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem acessar o site do ISG para conferir todos os detalhes no edital.