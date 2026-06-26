Ao todo, serão ofertados 21 tipos de exames laboratoriais (Wildes Barbosa/ O Popular)\nCom o intuito de atender os trabalhadores e cidadãos que, por limitações de horário durante a semana, encontravam dificuldades para acessar serviços essenciais, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) também passaram a realizar exames a partir deste sábado (27). Segundo a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a novidade contempla 210 exames laboratoriais, distribuídos à razão de 25 vagas por unidade. Para realizar os testes, o usuário deve dirigir-se à unidade de saúde mais próxima de sua residência e agendar o atendimento.\nAo DAQUI, Amanda Loos Agra, secretária executiva da SMS, explicou que todos os sábados vão ser disponibilizadas a coleta de exames, além dos outros serviços que já estão sendo disponibilizados.