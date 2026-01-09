A Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) abriu inscrições para vagas de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura (PPGLLIT). Ao todo são 60 vagas destinadas ao campus de Araguaína.\nOs interessados devem se inscrever até o dia 6 de março, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível neste site. A taxa é de R$ 100, e candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção.\nVeja aqui o edital\nConforme a universidade, as vagas serão divididas entre 32 para o curso de mestrado e 28 para o doutorado. Do total, 20% são reservadas para o sistema de cotas, para pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência (PcD), pessoas transgênero, imigrantes e refugiados.\nA avaliação será dividida em quatro etapas, cada uma delas valendo dez pontos, sendo elas: