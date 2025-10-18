Espaço que oferece serviços gratuitos como consultas, exames e cirurgias para cães e gatos de famílias de baixa renda, organizações não-governamentais (ONGs) e protetores independentes, a Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVet), no Jardim Balneário Meia Ponte, passou por reforma e reestruturação, e as obras foram entregues nesta sexta-feira (17) pela Prefeitura de Goiânia.\nSegundo a gestão municipal, foram investidos R$ 662,1 mil na ampliação do local, que passa a contar com novas instalações. Parte do dinheiro foi utilizada na compra de equipamentos. Agora, a prefeitura promete oferecer atendimento ágil a animais de pequeno porte, pois a unidade tem agora três centros cirúrgicos, sala de ultrassonografia, laboratório próprio com capacidade para mil exames por mês, além de novo mobiliário, iluminação e pintura.