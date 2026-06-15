-VÍDEO (1.3422207)\nUma usina, ficou destruída e suspendeu a operação após um forte temporal, em Itumbiara, no sul goiano. No vídeo divulgado pela TV Anhanguera, mostra caminhões tombados, destelhamento e vários equipamentos atingidos dentro da empresa. O valor do prejuízo não foi divulgado até a última atualização desta reportagem. O gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, informou que no local aconteceu uma microexplosão atmosférica.\nEm nota enviada ao DAQUI, a Itumbiara Bioenergia S.A informou que a usina foi atingida na noite de sexta-feira (12). A empresa “avalia os possíveis danos e adota as medidas necessárias para a retomada segura das atividades” (leia nota na íntegra ao final do texto).\nHaja guarda-chuva! Junho em Goiás é o mais chuvoso desde 1988; saiba por que