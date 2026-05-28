A Prefeitura de Goiânia ampliou a vacinação contra a influenza para toda a população a partir desta quinta-feira (28). Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o imunizante está disponível em mais de 60 salas distribuídas por todas as regiões da capital e em oito centros municipais de vacinação (CMVs), abertos todos os dias da semana, das 8 às 18 horas.\nA lista completa das salas de vacinação e horários de funcionamento está disponível no site da Prefeitura. A vacina contra a influenza disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, segura, eficaz e protege contra os principais vírus em circulação: influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B (linhagem Victoria).\nDados atualizados apontam que Goiânia aplicou 194,2 mil doses da vacina contra influenza desde o início da campanha. Entre os grupos prioritários, a cobertura vacinal está em 24,83% entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos; 33,20% entre gestantes; e 39,57% entre idosos com mais de 60 anos.