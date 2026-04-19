A campanha de vacinação contra a influenza ocorre em oito locais abertos neste domingo (19) e no feriado prolongado de Tiradentes, em Goiânia. Segundo a prefeitura, o funcionamento especial das unidades tem o objetivo de facilitar o acesso da população e ampliar a cobertura entre os públicos prioritários, que ainda registram índices considerados baixos na capital.\nA Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, até o momento, já foram aplicadas 61 mil doses da vacina contra a influenza em Goiânia. Mesmo assim, as coberturas seguem abaixo do ideal entre os grupos prioritários, com 7,1% entre crianças, 11,9% entre gestantes e 17,2% entre idosos (veja a lista de prioritários no decorrer desta reportagem).\nA meta do Ministério da Saúde é alcançar pelo menos 90% de cobertura nesses públicos. A vacinação contra a influenza é considerada a principal estratégia para reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus, que tem alta transmissibilidade e maior risco de agravamento entre populações vulneráveis.