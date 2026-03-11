Quem optar ir com veículo próprio aos eventos do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março em Goiânia, gastará, pelo menos, R$ 40 por dia. Isso por conta do gasto com estacionamento. O valor é para quem for de motocicleta, com parada no próprio Autódromo Internacional Ayrton Senna.\nJá para quem for de caminhonete a vaga para estacionar será de R$ 80 por dia, enquanto que os automóveis vão pagar R$ 60 pela diária. As vagas para veículos, no entanto, serão vendidas apenas para os três dias do evento, ou seja, R$ 120, R$ 180 e R$ 240, respectivamente. Além deste valor, os espectadores também terão que arcar com as passagens de ônibus entre os estacionamentos e o autódromo.\nO preço a ser cobrado pela viagem de ônibus será o mesmo da tarifa do sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiânia (R$ 4,30), ou seja, pelos três dias de evento, com as seis viagens, o custo será de R$ 25,80. Não está definido, no entanto, como será a venda dos bilhetes ou mesmo como eles serão entregues para os espectadores do evento.