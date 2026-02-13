O Carnaval, que mobiliza todos os anos milhões de brasileiros, é um período em que golpes e crimes financeiros se intensificam. Bancos, fintechs e empresas de tecnologia afirmam contar com diferentes mecanismos de proteção e reforçam recomendações aos clientes para reduzir o risco de fraudes.\nSegundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), um dos golpes mais recorrentes neste período é o chamado "golpe da maquininha". Criminosos que se passam por vendedores observam a digitação da senha e, ao devolver o cartão, fazem a troca sem que a vítima perceba. Com o cartão e a senha em mãos, realizam compras indevidas.\nEntre as orientações da entidade, está verificar se o visor da maquininha mostra apenas asteriscos no momento da digitação da senha e evitar concluir a compra caso a tela esteja danificada. A Febraban orienta que o próprio cliente insira o cartão no equipamento e confira se o que foi devolvido é realmente o seu.