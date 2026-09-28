O 1º turno das eleições 2026 acontece no próximo domingo (4) e você já sabe quais documentos serão aceitos no dia da votação? O Popular os relaciona abaixo, confira. Lembrando que a votação será das 8h às 17h pelo horário oficial de Brasília, em todo o país.\nPalmas terá lei seca no 1º turno das eleições; venda e consumo de bebidas alcoólicas serão proibidos\nEleições 2026: O que acontece se eu não votar?\nDocumento pessoal com foto:\nO eleitor obrigatoriamente deve apresentar um documento pessoal oficial com foto, como o e-Título (com biometria cadastrada e que apresente a foto do eleitor), carteira de identidade, carteira de identidade nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e carteira profissional emitida por conselho de classe. A apresentação do documento serve para comprovar a identidade do eleitor.