O endividamento continua sendo um problema crescente entre os brasileiros, inclusive em Goiás. No último mês de junho, os goianos inadimplentes deviam quase R$ 19,5 bilhões, uma alta de 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Serasa Experiance.\nA empresa de análise lançou nesta segunda-feira (20) o Mapa de Crédito, que mostra que o cartão de crédito é a modalidade mais utilizada pelos brasileiros para contas diversas, o que tem contribuído para o aumento do descontrole e da inadimplência.\nEntre os usuários de cartão, 30% recorrem ao crédito para cobrir despesas do dia a dia. A principal razão para a preferência pelo cartão, de acordo com o Mapa do Crédito, é a possibilidade de parcelar compras de acordo com o orçamento (41%), seguida pela facilidade de acesso (37%) e pelo limite pré-aprovado (30%). Já o empréstimo pessoal e o crédito consignado são utilizados, principalmente, para reorganizar as finanças, pagar dívidas e contas em atraso.