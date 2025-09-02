O Cine Ritz, o mais antigo cinema de Goiânia em atividade, que data de 1991, e o único que resiste fora de shopping centers, teve sua fachada pichada e vidros quebrados no fim de semana. O ato gerou uma série de debates sobre o projeto Ocupa Centro, que levou ao fechamento de um trecho da Rua 8, ampliando espaços ocupados por bares.\nEm nota nas redes sociais, seus proprietários atribuíram os danos à “bagunça, festas e badernas” que estariam ocorrendo após o cumprimento de uma lei promulgada pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado, mas que entrou em vigor há três semanas.\nVandalismo e destruição. Maldade e desrespeito. Depois do fechamento da rua para festas e badernas, o público do Cine Ritz deixou de ir ao cinema. Devido à bagunça, ao barulho excessivo. Falta de segurança, de estacionamento”, diz a nota do cinema publicada nas redes sociais.