“Não solte sua risada/ Segure seus palavrões/ Mantenha as pernas cruzadas/ Abotoe seus botões”, dizem os primeiros versos de Maria Sem Vergonha, canção escrita por Vanessa da Mata que integra seu mais novo álbum, Todas Elas (2025). A cantora e compositora está em turnê nacional do projeto, com show em Goiânia nesta sexta-feira (17), no Centro de Convenções da PUC Goiás. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 120 via Sympla. O novo show apresenta uma fase mais madura após as celebrações de 20 anos de carreira com o projeto Vem Doce, no ano passado. Na sua trajetória na MPB, Vanessa se consolidou com sucessos que marcaram gerações. Suas músicas são conhecidas não só na sua voz, como na de outros grandes nomes, como Maria Bethânia, que, além de gravar A Força que Nunca Seca, composição de Vanessa, também batizou seu 22º álbum de estúdio com o mesmo título, em 1999. Em Todas Elas, Vanessa celebra a força feminina reunindo canções inéditas e clássicos de sua obra. A direção é de Jorge Farjalla, com quem colaborou na idealização do musical Clara Nunes – A Tal Guerreira. “Tenho certeza que esse reencontro com o público goianiense será bem especial e marcado com muita emoção”, diz a artista, adiantando que há surpresas no repertório. Ao POPULAR, ela fala sobre o momento atual da carreira, parcerias, como com João Gomes, e sua relação com Goiás. Confira!