O Rio Meia Ponte está em nível 1 de criticidade hídrica no ponto de controle da captação de Goiânia, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad). Em 2025, conforme registros da pasta, a entrada no Nível Crítico 1, quando a vazão é igual ou inferior a 5.500 litros por segundo (l/s), ocorreu em 18 de agosto.\nA medida exige a elaboração de um plano de racionamento do uso da água, que deverá ser encaminhado ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) Meia Ponte após a aprovação dos órgãos reguladores e implementado conforme a necessidade do sistema.\nA portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (12) e considera uma média móvel de sete dias da vazão do rio, que chegou a 5.488 l/s em 10 de agosto, segundo registros da Semad.