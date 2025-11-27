Fiscalização flagrou escoamento de esgoto em diração ao Lago de Palmas (ARP/Prefeitura de Palmas)\nA BRK Ambiental recebeu uma multa de R$ 2.056.824 após a Prefeitura de Palmas identificar um vazamento de esgoto reincidente às margens do Lago de Palmas. Além do esgoto, o município também identificou a construção não autorizada de uma espécie de bacia de “contenção improvisada”.\nA Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP) aplicou a multa na segunda-feira (24). De acordo com o presidente da ARP, Marcelo Wallace, a situação representa grave risco à saúde pública.\nA conduta da concessionária gerou risco concreto e imediato à saúde pública, à segurança de pessoas e à integridade ambiental, uma vez que o escoamento contínuo de esgoto bruto em via pública resultou em exposição direta de efluentes não tratados, com potencial de contaminação microbiológica e química do solo, da drenagem pluvial e, consequentemente, do Lago de Palmas — corpo hídrico de relevância ambiental e turística para o Município”, disse por meio da assessoria.