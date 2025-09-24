O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) publicou um edital de leilão com mais de 300 veículos e sucatas em Dianópolis, no sul do estado. Os lances iniciais variam entre R$ 50 e R$ 2 mil.\nAo todo, são 337 veículos, sendo 247 sucatas e 90 aptos para circulação, conforme o edital nº 6.902, disponível no Diário Oficial do Estado. Os veículos estarão expostos para visitação em horário comercial, entre os dias 6 e 13 de outubro, no pátio da empresa concessionária do Detran/TO, que fica no Setor Industrial, na cidade.\nO leilão será realizado na modalidade online no dia 14 de outubro de 2025, a partir das 9h, com transmissão em tempo real.\nOs interessados devem se cadastrar gratuitamente no site da concessionária, a Sancar Gestão Empresarial e Logística de Veículos. É necessário também enviar os documentos exigidos no edital. Após o envio, o cadastro será analisado em até 24 horas.