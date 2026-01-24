Após fortes chuvas, o corredor de umidade formado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começará a perder intensidade em Goiás, segundo previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Assim, as precipitações devem diminuir a partir deste sábado (24), porém há alerta para temporais isolados acompanhados de raios e rajadas de vento.\nO Cimehgo emitiu alerta de risco de ocorrência de chuva forte para até 81 municípios goianos. A precipitação média deve variar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h), com rajadas de vento acima de 50 km/h e ocorrência de raios.\nRibeirão Anicuns segue sem plano da Prefeitura de Goiânia para inundações\nCorredor de umidade deve provocar mais tempestades em Goiás\nCasas desabam e famílias ficam desabrigadas durante temporal