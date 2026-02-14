Previsão aponta maior estabilidade atmosférica para o estado, mas áreas de instabilidade podem provocar chuvas rápidas durante as tardes de Carnaval (Fábio Lima/O Popular)\nOs goianos que planejam pegar estrada ou cair na folia para aproveitar o feriadão de Carnaval durante este fim de semana devem estar atentos ao risco de tempestades isoladas à tarde, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nDe acordo com o Cimehgo, a previsão para este fim de semana é de predomínio de sol e variação de nebulosidade. A combinação calor e umidade remanescente deve favorecer a ocorrência de tempestades em áreas isoladas.\nDe acordo com o Cimehgo, combinação de calor e umidade pode favorecer pancadas de chuva isoladas em diversas regiões; temperaturas seguem em elevação (Divulgação/Cimehgo)