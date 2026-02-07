Chuva na Praça Cívica, no Setor Central, em Goiânia. (Wildes Barbosa/O Popular)\nOs goianiense que planejam tirar a fantasia do armário para curtir os blocos de pré-carnaval neste sábado (7) vão precisar de um acessório extra: a capa de chuva. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os foliões devem ficar atentos as previsões para o fim de semana na capital que será marcado por um "clima de verão", com sol e calor pela manhã e pancadas de chuva forte e trovoadas isoladas entre o final da tarde e o início da noite.\nA combinação de altas temperaturas, podem chegar aos 31°C, e a chegada de um corredor de umidade vindo do Norte do país, cria o cenário ideal para a formação de áreas de instabilidade. Ao DAQUI, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que a tendência é de que as chuvas continuem até a próxima sexta-feira (13), em Goiânia e em várias regiões do estado.